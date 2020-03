Coronavírus: por que o Brasil precisa fechar hoje antes que seja tarde demais

As experiências de quarentena em países que foram contaminados pelo covid-19 antes do Brasil nos mostram que só o isolamento da população pode evitar o colapso do nosso sistema de saúde. Quantos leitos de hospital existem em sua cidade? Quantas UTIs? Tenha certeza disso: elas não serão suficientes. Nós todos temos a responsabilidade de evitar um caos de consequências imprevisíveis.

O gráfico abaixo mostra como o isolamento da população em casa – fechamento de escolas e do comércio, bloqueio de entrada e saída de turistas, mantendo abertos apenas os serviços essenciais – salvou centenas de vidas na cidade italiana de Lodi. Foi em Lodi que apareceu o 1º caso de covid-19 no país. A cidade impôs quarentena aos cidadãos no dia 23 de fevereiro. Olhe a linha verde e compare com a linha rosa.