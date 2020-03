O campeão mundial de Capoeira, Alisson Felipe, mais conhecido como Graduado Rato, foi vítima de notícias falsas na noite desta terça-feira (17), por um site de notícias do Juruá.

Atualmente, Alisson Felipe mora na cidade de Macau, na China, país onde iniciou a pandemia do coronavírus. Segundo o jovem, a cidade de Macau ainda não foi afetado pelo vírus que começou a se espalhar da província de Wuhan, considerada o epicentro da doença.

Para poder entrar no Brasil, o capoeirista fez todos os exames ainda na China, que faz parte das exigências e protocolo para poder sair daquele país. Já no Brasil, ele passou por todas as inspeções e diagnóstico das Secretárias de Saúde, como também do Ministério da Saúde.

Felipe, ao chegar no Acre, esteve em Rio Branco e visitou a casa de parentes em Rodrigues Alves, como também gravou um programa para emissoras locais. O rapaz lamenta profundamente pela situação constrangedora que está sendo tratado em uma “matéria jornalística” de um site de notícias do Juruá, que chegou a dizer que ele estaria infectado com vírus.

O jovem disse ainda que não está com sintomas, pois fez todos os exames necessários ainda fora do Brasil, disse também que não esteve no Hospital Regional do Juruá e não foi internado por médicos na unidade de saúde.

Felipe disse que deverá entrar com as medidas judiciais contra o site que publicou as informações falsas para repor a verdade e reparar os danos causados à sua imagem.