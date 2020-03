Um apostador de Rio Branco, (AC) irá receber o prêmio de R$ 589.437,55 após acertar 15 dezenas da Lotofácil.

O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira, 16, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados do concurso foram:

01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24 – 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, além do acreano, mais oito apostadores acertaram as 15 dezenas e irão dividir o prêmio total que ficou em R$ 5,3 milhões