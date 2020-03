A Prefeitura de Rio Branco publicou no início da noite desta segunda-feira, 17, Decreto Municipal de Emergência em Saúde, assinado pela prefeita Socorro Neri, com medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus. As ações que visam retardar e evitar a disseminação da doença levam em consideração a confirmação de três casos na capital acreana.

Entre as principais medidas adotadas está a criação do Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19); suspensão das aulas em toda a rede municipal de ensino pelo período de 15 dias; determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas; suspensão de viagens da prefeita, secretários municipais e servidores do município; suspensão de atividades e eventos, atividades culturais, esportivas e de lazer; adoção de medidas de higienização interna dos veículos de transporte individual de passageiros, a cada ciclo de viagem, pelos concessionários dos serviços, com a utilização de álcool 70% ou solução de água sanitária, em especial nos pontos de contato com as mãos dos usuários; antecipação da vacinação contra a influenza, a partir do próximo dia 23, para idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e trabalhadores do sistema de saúde; além da recomendação para que a população evite deslocamentos desnecessários.

O decreto entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Estado e tem validade de 30 dias, prorrogáveis por iguais períodos, conforme perdurar a situação de emergência.

Veja o Decreto