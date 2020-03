Adairtoncley Silva e Silva, 39 anos, foi baleado ao tentar reagir a um assalto na noite desta terça-feira (17). O fato aconteceu na Rua Alminho Alves, no Bairro São Miguel, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, Adairtoncley estava pilotando uma motocicleta, voltando para sua residência, quando foi parado por dois homens, que de posse de uma arma de fogo, renderam a vítima e anunciaram o assalto.

Durante abordagem, o homem tentou reagir, mas acabou sendo alvejado com um tiro na perna direita. Após a ação, os criminosos fugiram levando a carteira e a motocicleta da vítima.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos assaltantes, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).