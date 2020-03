O governo do Acre informou na manhã desta terça-feira, 17, que há três casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no estado. Com isso, aulas em escolas públicas e privadas estão suspensas, e o Acre está em situação de emergência por conta da pandemia.

Segundo o governo, os casos são de um homem de 30 anos e uma mulher de 50, que estiveram em São Paulo, e outra de 37 anos, que estava em Fortaleza, no Ceará. Um dos pacientes foi atendido em um hospital particular e outros dois no pronto-socorro de Rio Branco.

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou, em coletiva de imprensa no Palácio do Governo, que os pacientes estão em isolamento no pronto-socorro e sendo monitorados. O estado de saúde das três pessoas é estável.

O governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, na coletiva, anunciaram medidas para evitar a possível proliferação do vírus, entre elas, evitar aglomerações e cancelar eventos públicos. Cameli ainda pediu que a população tenha calma diante da situação.

“Aonde houver aglomerações de pessoas, a determinação é para evitar. Cancelamos todas as agendas onde tem aglomerações. Quero dizer que estamos tomando todas as medidas. Não vamos esperar a contraprova, estamos agindo. Peço que a população não perca a fé e tenha a certeza que a gente vai dar o melhor e o maior de nós”, disse o governador.

A prefeita Socorro Neri anunciou que trabalha de forma alinhada ao governo do estado para monitorar a situação e que também decretará, hoje, situação de emergência de saúde na capital acreana. As aulas em escolas da rede municipal foram suspensas por 15 dias.

“Consideramos que é hora de passar da fase de prevenção para a fase de contenção. Continuaremos monitorando e adotando as medidas necessárias, com o avanço ou não dessa pandemia que estamos, todos, submetidos”, disse a prefeita da capital acreana.

Durante a coletiva, Gladson Cameli voltou a afirmar que as medidas para evitar a proliferação do vírus estão sendo tomadas e que o estado tem leitos disponíveis para o caso de isolamento de pacientes com coronavírus.

“Vamos tomar todas as medidas cabíveis. As escolas terão aulas suspensas até uma contraordem, até que a gente tenha uma situação que possa nos dar segurança. UTIs: temos, hoje, leitos disponíveis no estado. Em Rio Branco temos 48, e 10 no interior. Determinei agora há pouco todas as prioridades”, disse o governador.

O governo do estado anunciou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na capital, será o ponto de referência onde as pessoas que apresentarem sintomas de coronavírus poderão realizar o exame da Covid-19.

A Sesacre divulgou dois números de telefone para as pessoas que têm dúvidas sobre o novo coronavírus: 0800 647 0404 / 3215-2784.