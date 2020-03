Um motociclista e uma mulher ficaram feridos após um acidente, na manhã desta terça-feira (17), perto do Parque Chico Mendes, na rodovia AC-40, em Rio Branco. Segundo informações da polícia, um carro modelo Ford Ka, de cor branco, colidiu de frente com uma moto que trafegava em sentido contrário.

Com o impacto da colisão, uma mulher que dirigia o carro ficou presa às ferragens do veículo. Já o condutor da motocicleta foi arremessado a cerca de 15 metros e teve fraturas e escoriações por várias partes do corpo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para o Pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão também foram acionados junto com a Polícia Rodoviária Estadual e isolaram a área. Após os devidos procedimentos, os veículos foram removidos do local e levados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).