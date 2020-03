Na manhã desta terça-feira, 17, o Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU realizaram o salvamento de uma criança de um ano de idade que se afogou na piscina da casa onde mora no bairro Tropical, em Rio Branco.

Era por volta das 8h30min quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para a ocorrência. No local se depararam com a criança, já fora da água, mas em parada cardiorrespiratória, sem pulsação e pele fria. Imediatamente começou as manobras de ressuscitação. Uma equipe do SAMU chegou quase simultaneamente.

Durante 50 minutos os socorristas do Corpo de Bombeiros, três, mais o médico do SAMU se revesaram nas manobras, enquanto os enfermeiros aplicavam medicação e auxiliavam nas ventilações, diante do desespero dos pais.

Ao final desse tempo, a vítima voltou à pulsação e finalmente a vida.

A criança acessou sozinha a piscina onde caiu.

Essa é a maior causa de morte acidental entre crianças na faixa de um a quatro anos, sendo a piscina o local onde a maioria dos incidentes ocorrem.

Todos os dias, 17 pessoas morrem afogadas no Brasil, sendo que três delas são crianças.