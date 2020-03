Na tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul realizou mais um resgate de pessoa em meio à difícil acesso.

Desta vez o socorrido foi o Sr. Antônio Honório de Lima, 67 anos, morador do Ramal do Havaí, Paraná dos Mouras, que fora acometido de um Acidente Vascular Cerebral – AVC.

O resgate começou as 14h07min e terminou as 20h27min, mais de 6 horas de operação, dado o difícil acesso a localidade, que fica a uma distância de 139 km de Cruzeiro do Sul, parte do percurso em ramal.

A vítima foi atendida pela equipe de bombeiros e entregue a cuidados médicos no pronto socorro de Mâncio Lima.

No interior do estado é muito comum esse tipo de atendimento pelo Corpo de Bombeiros.