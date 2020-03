Através de acordo de Cooperação técnica entre o Corpo de Bombeiros Acre e Corpo de

Bombeiros de Pernambuco, aquele órgão militar fez a doação de uma cadela da raça labrador para missões de buscas, resgates e salvamentos realizadas pelo Cbmac.

Ela tem apenas seis meses de idade, mas a Cerys já é promissora em potencial para as missões. Ela será utilizada para buscas de pessoas em áreas de deslizamentos, soterramentos, áreas colapsadas, corpos soterrados e pessoas desaparecidas em matas e florestas, dentre outras.

Porém, sua missão não é apenas operacional. Cerys também será utilizada em outro eixo, na área social e de recuperação, como é o caso de Terapia Assistida com cães, onde interage com crianças com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Tudo isso graças a sua docilidade e interesse em brincadeiras.

“Agradeço ao Governo do Estado e a Secretaria de Segurança pública pelo apoio recebido nesse projeto, além é claro de agradecer o CBMPE, e minha alegria é muito grande de poder ativar um setor que vai complementar nossas missões operações, que é o canil. Além de atender no aspecto social também.” – afirma o Comandante-geral, Coronel Carlos Batista.

“É uma grande alegria para mim está aqui em Recife, representando o Comando do Corpo de Bombeiros, na busca dessa cadela que vai somar com o nosso serviço operacional e social. Termos um cão nas nossas missões já era desejo antigo que agora se concretiza. Agradecemos o Corpo de Bombeiros de Pernambuco nessa importante parceria.” – relata o Tenente BM Dyego Vieira.

Os cães têm cerca de 25 vezes mais receptores olfativos do que os seres humanos. Eles podem sentir odores em concentrações quase 100 milhões de vezes menor do que os seres humanos podendo detectar uma gota de sangue em cinco litros de água!

O Corpo de Bombeiros já providencia a próxima aquisição, desta vez será um cão da raça Mallonois, Pastor Alemão, ou a mistura dos dois.