Boas ideias são capazes de fazer você ganhar dinheiro, de fazer você sair

da sua zona de conforto e disso ninguém duvida. Sair da zona de conforto

é importante, mas não significa que precisa ser do conforto do seu lar.

A internet, a Computação em Nuvem, as redes sociais, tudo isso (e mais

um pouco) já possibilitam que iniciativas rentáveis sejam colocadas em

prática no seu próprio lar. Ou seja, aquele pensamento de que é errado

levar o trabalho para casa nem sempre é verdadeiro. O trabalho pode ser

feito em casa.

Além disso, exercer a sua profissão ou qualquer outra atividade rentável

em seu próprio lar traz inúmera vantagens. Pense, por exemplo, no fato

de que você não vai gastar com transporte para se deslocar a outro local

de trabalho.

Por isso, confira aqui algumas sugestões que permitirão você se tornar

um empreendedor ou uma empreendedora gerenciando um negócio em

residência.

Freelancer Home Office

O termo “freelancer” há tempos já faz parte do dia a dia de muitos

profissionais. Porém, o termo “Home Office” aos poucos foi invadindo o

nosso cotidiano e hoje em dia, “Home Office”, ou melhor, o “Escritório em

Casa”, é uma modalidade que já se consolidou entre os mais variados

profissionais.

Sendo assim, é enorme a proliferação de freelancers que atuam em Home

Office como publicitários, ou designers, inclusive até jornalistas e

fotógrafos.

A presença de softwares de gestão como o Trello e o Asana, somada com

as facilidades que o Home Office proporciona, criou um verdadeiro

exército de profissionais que não saem de casa para trabalhar.

Por isso, se você conta com conhecimentos relacionados às áreas da

comunicação, informática e audiovisual, pode aproveitar toda essa bagagem e investir em um trabalho freelancer na modalidade Home

Office.

O importante, nesse caso, é criar um site ou um blog, reforçar a sua

presença online e assim divulgar os seus serviços. Aliás, a presença online

é o alicerce para qualquer iniciativa envolvendo ganhar dinheiro

trabalhando em casa.

Sendo assim, invista em recursos importantes, como uma boa

hospedagem de sites e um registro de domínio. Tais elementos são

fundamentais para que o seu site seja mais seguro, tenha credibilidade

e um bom alcance de público.

Digital Influencer

O “Influenciador Digital” é o indivíduo capaz de influenciar o

comportamento e opinião de milhares de pessoas por meio do conteúdo

que publica em seus canais de comunicação, como um blog, o Facebook,

Instagram, Twitter e o YouTube.

Devido a essa influência que eles exercem sobre o público, vários

anunciantes olham com atenção para os influencers, oferecendo boas

oportunidades de negócio.

Imagine então ganhar dinheiro gerenciando a sua rede social, ou o seu

canal de vídeo, depositando conteúdo e influenciando muita gente. Tudo

isso sem sair de casa (em alguns casos até mesmo sem sair do quarto).

Não é por acaso que hoje em dia várias pessoas buscam um lugar ao sol

no universo dos Influenciadores Digitais.

Porém, é válido lembrar que não há receitas mágicas para ser um Digital

Influencer bem sucedido. O ideal mesmo é seguir aquele bom e velho

conceito que domina a internet desde que ela se tornou popular: criar

conteúdo interessante.

Venda de cursos online

Se você domina um determinado ofício com propriedade, sabe falar bem

sobre ele e, ainda por cima, ama exercer essa atividade, então a dica é

criar cursos sobre esse tema e vendê-lo para o público interessado.

Não importa o tema, pode ser eletrônica, culinária ou dicas para tocar

bem um instrumento musical, o fato é você pode vender esse seu

conhecimento sem sair de casa. Inclusive existem plataformas

adequadas. A Hotmart, por exemplo, é uma das mais conhecidas.

Cuidar de animais de estimação

Se você gosta e se dá bem com cães e gatos, e ainda tem espaço na sua

casa para mantê-los confortáveis e seguros, uma alternativa é atuar como

cuidador – ou cuidadora – de animais de estimação.

Especialmente no período de férias, quando muitas famílias saem para

viajar e necessitam de um espaço para proteger o pet, esse tipo de

serviço pode ser muito solicitado.

Não custa lembrar que é possível se cadastrar até mesmo em aplicativos

como o DogHero, que servem para facilitar o contato entre quem quer

hospedar e quem procura um local para o seu pet.

Produção de doces e salgados

Diga a verdade, sempre há um motivo para o consumo de doces e

salgados. Quando não é um aniversário, ou um casamento, pode ser até

uma palestra ou um encontro de negócios. Em suma, onde há gente

reunida, há oportunidade para a venda dessas iguarias.

Por isso, está aí uma chance para você investir em algo lucrativo, com

bastante procura e sem sair de casa. Como divulgar? Simples, os meios

digitais estão aí para isso.

Trabalhar em casa pode ser lucrativo

O trabalho em casa não se resume apenas em atividades que exige

tecnologia e internet. O importante é encontrar um nicho adequado e que

sempre esteja em busca dos serviços e dos produtos.

Portanto, se você quer ganhar dinheiro gerenciando o seu negócio sem

sair de casa, as oportunidades estão aí. A internet em si ajuda muito, mas

não é o único fator que determina um trabalho em casa ou o famoso Home oficce.