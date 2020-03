Como medida de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) definiu nesta terça-feira, 17, que as aulas nas escolas da rede pública estadual de ensino estão suspensas.

A decisão foi confirmada em entrevista coletiva pelo governador do Estado, Gladson Cameli, na qual estava presente o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri e outras autoridades estaduais e municipais.

“A medida foi tomada com o objetivo de preservar a saúde de nossos alunos e toda a comunidade escolar, incluindo familiares. Como afirmou o governador Gladson Cameli, não vamos esperar que casos da doença se espalhem pelo nosso estado”, afirmou o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz.

O período de suspensão das aulas vai do dia 18 de março a 3 de abril. A decisão abrange também o Centro de Estudo de Línguas (CEL), Centro de Matemática, Ciências e Filosofia e Escola de Música do Acre, assim como formações e demais eventos da Educação e do Esporte, tanto na capital quanto no interior.