A Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu, após reunião na noite desta segunda-feira (16), suspender imediatamente as aulas na instituição a partir de amanhã (17) por conta do novo coronavírus.

O Acre ainda não tem casos confirmados da doença (Covid-19), mas considerando os casos suspeitos e a decisão de outras instituições de ensino do estado, a Ufac também decidiu pela suspensão das aulas.

Segundo o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Richard Brilhante, a reunião considerou critérios técnicos e sociais.

