Em carta aberta aos tucanos, a deputada federal Mara Rocha (PSBD), que vem a ser também a presidente da executiva estadual do partido no Acre, comunicou por meio de sua página nas redes sociais, a sua decisão de cuidar apenas do mandato dela em Brasília e conclamou que a sigla partidária se organize e volte a ser protagonistas nas eleições para prefeito desse ano.

Segundo escreveu a parlamentar, disse que lamenta não poder conduzir de maneira mais dedicada os rumos do PSDB acreano e quando ao mesmo tempo, ela também se faz necessário a sua presença no parlamento em Brasília, para ajudar não só o seu estado de origem, mais ainda, os rumos do pais.

Mara Rocha, justificou também a sua decisão de deixar a presidência da executiva estadual dos tucanos, creditando a confiança dos mais de 40 mil eleitores que a elegeram para o mandato.

Segundo recente levantamento do Congresso em Foco, que avalia a atuação de todos os parlamentares em Brasília, Mara Rocha figura como a mais assídua e a que mais destinou emendas para o estado do Acre.

Entre as recentes emendas liberadas por Mara Rocha, constam do orçamento de mais se R$ 20 milhões, que serão aplicados na política do agronegócio do governo do estado, fortalecendo cada vez mais o homem do campo.

