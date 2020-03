Um idoso de 82 anos foi morto com um golpe de terçado, na tarde desta segunda-feira (16), o crime aconteceu dentro da residência do idoso, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima morava com o acusado de efetuar o crime, identificado como José Mário da Silva Martins, 30 anos, que é um presidiário na condicional e ex-marido da filha do idoso. Martins teria chegado na casa e, de forma covarde, golpeou o idoso enquanto a vítima dormia dentro da rede. Após a ação, o criminoso fugiu tomando rumo ignorado.

Quando a filha da vítima chegou no local, encontrou o pai já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que o idoso já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Ainda segundo informações, o autor e a vítima sempre discutiam. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.