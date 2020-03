Polícia Civil prende foragido de Rondônia no interior do Acre

Um casal foi preso por tráfico de drogas na tarde deste sábado (14), no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 9 da BR-364, em Rio Branco.

Membros do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF abordaram o caminhão e, durante a fiscalização, o motorista apresentou sinais de nervosismo e não soube explicar o que estava fazendo no Acre e nem o que iria fazer no estado de destino da carga, Minas Gerais.

Os agentes suspeitaram e decidiram realizar uma revista minuciosa na cabine e no interior do caminhão. Na parte superior do painel do veículo, os policiais localizaram um local preparado para armazenar algo. Quando conseguiram abrir o compartimento, que estava vedado, os PRFs encontraram 38 barras de cocaína pura.

Após um rápido interrogatório, o condutor do caminhão confessou que veio de Ji-Paraná (RO), na noite da última sexta-feira (13), com o veículo vazio. Ele havia recebido o entorpecente de três homens, em momentos diferentes, e ganharia a quantia de R$ 8.000,00 para transportar a droga até a cidade de Uberlândia, no interior de Minas Gerais.

Diante dos fatos, o motorista e a passageira receberam voz de prisão. O caminhão, a droga (39,40 kg), foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.