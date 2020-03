Uma pessoa procurou a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Segundo Distrito de Rio Branco, na noite deste sábado (14), para notificar aos órgãos de epidemiologia do estado sobre mais um possível caso de coronavírus.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), um homem procurou a UPA relatando que estava na cidade de Camboriú, no estado do Rio de Janeiro, e apresentou os mesmos sintomas do coronavírus, que é febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar.

Rapidamente uma equipe médica da unidade realizou exames no paciente e encaminhou para um laboratório que fica dentro da Fundação Hospitalar do Acre (FUNDHACRE). A contraprova foi enviado ainda na manhã deste domingo (15) para o laboratório Carlos Chagas, em Belém, no Pará.

Segundo uma fonte ligada a Sesacre, o primeiro resultado dessa nova suspeita deve sair a qualquer momento, mas a equipe médica aguardando a contraprova que enviada para outro estado.

Após todos os procedimentos, o homem foi liberado para ficar em casa junto a família.