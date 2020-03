Novos exames dão negativo para 5 casos suspeitos de coronavírus no Acre

Alunos do 1º ano do ensino médio da escola estadual Armando Nogueira participaram, nesta sexta-feira, 13, da apresentação de quatro cursos de empreendedorismo, inovação e tecnologia, ofertados pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Inovação.

Os cursos ofertados aos alunos têm o intuito de promover e incentivar o ensino empreendedor nas escolas da rede estadual de ensino integral. Ao todo são sete escolas participantes do projeto piloto, que visa qualificar os estudantes para desenvolvimento profissional e para o mercado de trabalho.

“Esses cursos de empreendedorismos servem como incentivo para os adolescentes ingressarem no mercado de trabalho e saírem do ensino médio com uma formação profissional. Dessa forma, Modelagem e Design de Objetos é um curso que vem ocupando cada vez mais espaço no meio profissional, além de ser uma ótima opção para quem gosta de animes, séries e filmes, pois da para você construir diversos personagens”, relata a empreendedora Vanderleia Aquilan.

De acordo com o Coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação tecnológica da SEE Makllayne Moreira, as oficinas ofertam cerca de 30 vagas para cada curso. “Essa é uma oportunidade de os estudantes escolherem entre os cursos ofertados para agregarem ainda mais conhecimento teórico e técnico aos seus currículos. Nosso objetivo é ensiná-los como iniciar no empreendedorismo, tanto na parte de dar preço nos produtos, quanto na parte na venda desses produtos”, completa o coordenador.

O projeto conta ainda com a parceria de instituições governamentais e não governamentais como a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo(Seet); Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict); Fundação Elias Mansour (FEM); Energisa; FAAO; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Rádio Aldeia.

O projeto é piloto nas escolas de ensino integrais, porém, posteriormente, a SEE em conjunto com as instituições parceiras, planeja ampliar as ações para as demais escolas de ensino médio. Ao todo já são cerca de mil e trezentos estudantes participando das oficinas de empreendedorismo.

“Estou muito ansiosa para participar do curso de Triplo X, porque é uma área que eu gosto e já tenho um pouco de experiência. Além disso, essa oficina é uma oportunidade única para os alunos que assim como eu não tem condições de pagar esse tipo de curso”, relata Anne Kely Silva, estudante do 1º ano do ensino médio.