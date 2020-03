A Polícia Militar acaba de identificar o corpo do sexo masculino vítima fatal do acidente ocorrido na tarde deste domingo (15), na Via Chico Mendes.

O corpo é do adolescente Natanael Souza da Costa, de 13 anos que foi reconhecido pelo próprio pai no local do acidente.

Muito abalado o homem informou que o filho estava na companhia de amigos da família.

De acordo com a polícia, a condutora do veículo, Mayara Gomes de Freitas, de 21 anos, a irmã dela Dandara Gomes Pereira, 19 anos e uma criança de 05 anos, filha de Mayara foram socorridas e encaminhadas em estado grave ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A condutora trafegava sentido centro/bairro quando perdeu o controle do carro que colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica de alta tensão.

Com o impacto da colisão o poste partiu ao meio e parte sobre a cabeça do Adolescente Natanael.

A princípio a polícia não sabia informar se a vítima fatal estaria no carro ou se tratava de um pedestre, a identificação e a revelação de que a vítima fatal estava no veículo e tratava-se de um Adolescente foi feita pelo pai da vítima que ao ficar sabendo do acidente foi ao local na esperança de encontrar o filho com vida.