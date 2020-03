Grêmio sai perdendo por 2 a 0, mas vira contra São Luiz na Arena

Thiago Neves comemora primeiro gol com a camisa do Grêmio Lance

Em atuação na Arena com portões fechados devido a determinação da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em prevenção a pandemia do coronavírus, o Grêmio passou por apuros, mas chegou a virada diante do São Luiz por 3 a 2 pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

Somente trinta segundos de bola rolando foram necessários para que a bola balançasse as redes pela primeira vez na Arena. Contudo, não foi em função do conhecido volume de jogo de gremista, mas sim por uma cobrança de lateral rápida onde Michel recebeu dentro da área e bateu para a defesa de Vanderlei. A zaga do Tricolor não conseguiu cortar e, com a bola de novo nos pés do atacante do Rubro, e encheu o pé no outro canto do arqueiro e estufou as redes.

Os anfitriões tiveram uma oportunidade “de ouro” para deixar tudo igual onde Thiago Neves, frente a frente com o goleiro Lúcio, mandou pela linha de fundo. Mal sabia o meia que custaria caro o seu erro pois, aos 18 minutos, o time de Ijuí deixou sua dianteira ainda mais confortável. Jean Carlo driblou Kannemann com direito a uma pedalada, pegou o rebote do chute que Vanderlei defendeu e fez 2 a 0 São Luiz.

Parecia que o intervalo teria o Grêmio perdendo por dois gols de diferença já que, além de duas chances claras perdidas por Everton e Luciano, um gol do camisa 9 foi anulado por impedimento. Contudo, com 48 minutos, Paulo Miranda deu uma de artilheiro e testou o cruzamento feito por Cebolinha para fazer o gol de desconto.

Primeiro gol de Thiago Neves

Na etapa complementar, o time visitante até tentou segurar a vantagem ficando em postura mais defensiva do que vinha fazendo até então. Contudo, acabou dando espaço para que o Imortal tivesse campo necessário na sua reação. Aos 19, Thaciano viu a entrada de Thiago Neves na área onde, ao contrário do tempo inicial, não desperdiçou na hora de finalizar e deixou tudo igual em Porto Alegre.

Aos 35, tendo entrado na vaga justamente de Thiago Neves, Diego Souza bateu falta na barreira e se aproveitou do rebote na altura da meia-lua para acertar um petardo na meta defendida por Lúcio e virar o marcador para a equipe de Renato Portaluppi.

O marcador poderia ter sido até mais elástico caso Jean Pyerre tivesse convertido bola que explodiu na trave do goleiro do São Luiz. Porém, o que foi feito antes já serviu para dar mais três pontos ao Grêmio diante de uma Arena sem a presença de público.