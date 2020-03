Um ladrão ainda não identificado tentou roubar uma roupa de um manequim, na manhã deste sábado (14), no calçadão da Avenida Epaminondas Jacome, no Centro de Rio Branco.

Segundo um funcionário da loja, que pediu para não se identificada, ele estava vendendo normalmente quando foi avisada por clientes que um homem havia pego um manequim que estava na porta e levou para um dos corredores do Mercado Velho. Logo em seguida, a mulher conseguiu correr atrás do ladrão e recuperar o manequim, já com parte da roupa tirada do boneco.

Ainda segundo o vendedor, esse mesmo homem é acusado de vários outros roubos em lojas do mercado, e como não existe politicamente no local, fica difícil prender o criminoso.

Os empresários voltam a fazer o apelo por mais segurança no local, pois vários roubos e furtos são flagrados diariamente, mas pouco eles podem fazer. Essas ações criminosas acabam afastando os clientes, deixando o rastro ainda maior de prejuízo no comércio local.