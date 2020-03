No Brasil, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu que as pessoas não se automediquem.

A recomendação do ministro francês envolve um tipo de medicamento (ibuprofeno) que não requer receita no Brasil. Deve procurar a emergência do hospital apenas pacientes que estiverem com falta de ar. Casos leves, com febre baixa e sintomas gripais podem ir a unidades básicas de saúde, de acordo com o ministério.