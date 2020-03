A perícia do Instituto Médico Legal – IML, Polícia Militar e SAMU, ainda não sabem informar se a pessoa do sexo masculino que morreu na tarde deste domingo (15), durante um acidente de trânsito na Via Chico Mendes, estava dentro do carro acidentado, ou seria um pedestre que foi atingido pelo poste de alta tensão quebrado na colisão do veículo.

A condutora do veículo, modelo Punto, de placas NAD 5698, Mayara Gomes de Freitas, 21 anos, a irmã dela, Nicolle Dandara Gomes Pereira, 19 anos, e uma criança de cinco anos ficaram feridas e foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o veículo da trafegava sentido centro/bairro, quando a condutora perdeu o controle e colidiu contra um poste de energia elétrica.

No acidente um homem morreu esmagado por parte do poste de energia de alta tensão que abriu ao meio.

A polícia tenta descobrir se a vítima fatal estava dentro do carro e no momento do acidente foi lançado para fora do carro, ou se era um pedestre que passava na calçada e foi atingido pelo poste quebrado.

Devido a gravidade da colisão cabos de alta tensão ficaram espalhados na Via, sendo necessário o interrupção de energia elétrica na região.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e encaminharam as vítimas para o Pronto Socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde grave.

