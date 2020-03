O grave acidente ocorreu na tarde deste domingo (15), na Via Chico Mendes, região do 2° Distrito de Rio Branco.

No local, ainda estão viaturas do Corpo de Bombeiros, policiais militares, Empresa de Energia e Rabecão do Instituto Médico Legal – IML.

De acordo com o apurado pela reportagem do Ecos da Notícia, uma pessoa do sexo masculino morreu no local, e três outras foram retiradas das ferragens do veículo e encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco, entre os sobreviventes uma criança.

Informações preliminares e não oficiais dão conta que o motorista do veículo perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de energia elétrica.

As fiações de alta tensão ficaram espalhadas na Via, sendo necessária a intervenção de equipes da Empresa de Energia para cortar os cabos para a imediata ação de equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros.

