Você gostando ou não o mundo mudou. A tecnologia mudou a vida de todos nós nas últimas décadas. E é claro que essa mudança afeta o modo como as pessoas se relacionam, inclusive sexualmente.

Uma das novidades desse mundo moderno são os “sugar daddies” e as “sugar babies”. Nunca ouviu falar? Pois se prepare que é algo que tem se tornado bem comum e bem presente também no Acre.

Para os mais velhos ou quem não está habituado as expressões que tomam conta da internet, o ac24horas faz uma analogia. Sabe o tiozão, bem de grana, que banca aquela moça novinha, linda em troca de boa companhia e prazer? Pronto, é isso.

Só que a tecnologia tornou o encontro de quem quer e tem condições de bancar e quem quer ser bancada mais fácil.

A reportagem do ac24horas fez um cadastro em um dos sites mais visitados e conhecidos sobre o assunto no país, Meu Patrocínio. Apesar da proibição de publicar qualquer material pornográfico, o site deixa bem claro o que significa cada expressão.

Veja a definição de sugar baby: “Sugar Babies são mulheres que se preocupam com aparência, gostam de se cuidar e sabem o preço da beleza.

Babies buscam um homem bem-sucedido com quem possam conhecer o mundo e viver momentos maravilhosos, suas metas são claras: crescer pessoal e intelectualmente, parar de se preocupar com as contas, e, claro, conforto, luxo e requinte!”.

Se você pretende se tornar um Sugar Daddy, o site deixa bem claro que esse não é um atributo para quem é “liso ou mão-de-vaca”. “O verdadeiro Sugar Daddy é um homem experiente, confiante, bem-sucedido, que trabalha muito, e por isso, é muito próspero. Um Daddy gosta de compartilhar suas riquezas, conhecimentos e momentos com sua Sugar Baby.

Isso quer dizer que todo homem maduro e rico é um Sugar Daddy? Não!

O fator generosidade é, normalmente, o que pode diferenciar um Sugar Daddy de um Salt Daddy (termo que caracteriza um Daddy mão-de-vaca).

Portanto, quando uma mulher jovem, determinada e com objetivos esclarecidos, uma Sugar Baby, procura por um homem maduro, generoso, com um networking muito bem estabelecido, um Sugar Daddy, ela espera aprender coisas novas, ganhar mimos e viver momentos incríveis em viagens pelo mundo!

Um dos maiores benefícios do relacionamento Sugar é encontrar mulheres jovens, lindas, e de todos os estilos, cujo objetivo principal é encontrar um Sugar Daddy. Com certeza, é a melhor e mais cômoda maneira de conhecer alguém, até porque é bem mais trabalhoso e frustrante ir para balada a procura de um relacionamento, né?”.

Mas, como dissemos, essa nova realidade não está longe do Acre. Pelo contrário, em uma pesquisa no site nossa reportagem descobriu pelo menos 80 mulheres que se dizem acreanas que estão dispostas a encontrar um Sugar Daddy. São mulheres com idades entre 18 e 34 anos. A grande maioria é de Rio Branco, mas existem cadastradas no site em Cruzeiro do Sul, Feijó,

Sena Madureira, Plácido de Castro, Brasileia e Xapuri.

Para ter acesso ao site Meu Patrocínio, basta preencher um cadastro de forma gratuita. Já para verificar o perfil e entrar em contato com as mulheres são oferecidos dois planos que mostram que o “serviço” é para quem está bem das pernas financeiramente, como se diz no Acre. O plano mais simples chamado premium sai por R$ 239 reais ao mês. Já o pacote elite custa, acredite, R$ 999 reais ao mês.