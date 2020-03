Criminoso invade casa e tenta executar homens a tiros, em Rio Branco

Deusuite Pereira dos Santos, 35 anos, e mais dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram feridos a tiros, na noite deste domingo (15), dentro de uma casa na Quadra 8C, na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam em casa quando um homem em uma motocicleta modelo Factor, de cor preta, chegou no local, invadiu a residência e, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra as três pessoas.

Os tiros atingiram Deusuite e os menores de idade nas pernas. No caso da mulher, a perna dela quebrou ao ser atingida pelos disparos. Após a ação, o autor do crime saiu da casa e fugiu do local.

As vítimas foram socorridas por terceiros e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias para encaminhar as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Deusuite ficou em estado de saúde grave e os menores em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local onde o fato aconteceu, colheu informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Ainda não há informações sobre qual seria a motivação do crime, mas a suspeita é de que esteja relacionado a guerra entre facções. As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).