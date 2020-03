Rodrigo Mendes de Oliveira, 19 anos, Antônio de Jesus do Nascimento, 45, e Alessandro Garcia do Nascimento, 20, foram feridos a tiros, na tarde deste sábado, dentro de uma casa na Rua José Augusto, no Bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas haviam acabado de chegar em casa, quando dois membros de uma facção criminosa em uma motocicleta chegaram no local. O garupa, de posse de uma pistola, desceu do veículo, invadiu a residência e atirou contra os três homens.

Rodrigo foi atingido por tiros na cabeça, Antônio na perna e Alessandro foi baleado no braço. Após a ação, o criminoso saiu da casa, subiu na motocicleta e fugiu com o comparsa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, sendo uma unidade de suporte avançado e outra básica, para prestar os primeiros socorros e encaminhar as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Rodrigo ficou em estado de saúde grave e os demais em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local onde o fato aconteceu, colheu informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A suspeita é de que o crime tenha relação com a guerra entre facções. As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).