O cantor Zé Felipe, com seus quase 7 milhões de seguidores nas redes sociais, é muito querido pelo público que acompanha o filho de Leonardo. No entanto, nos últimos tempos esse mesmo público acabou ficando surpreso ao ver o cantor envolvido em uma série de polêmicas com direito a acusação gay, fim do noivado e agora uma nova informação que dá literalmente o que falar.

O TV Foco esteve em conversas com amigos próximos do cantor que revelaram o comportamento do filho de Leonardo. Uma fonte assegura para essa redação que o rapaz é extremamente “gente boa” como demonstra ser, no entanto, destacou uma situação que chamou a atenção. Sem entrar em detalhes se na ocasião o cantor ainda era noivo de Isabella Arantes, bailarina do Faustão, a fonte relata para essa redação:

“Em uma das vezes que saímos depois de sair de uma boate, o Zé Felipe e uns amigos falaram de ir jogar em um “cassino”, que é proibido no Brasil por sinal. Eu falei que só iria acompanhar. O filho do Leonardo falou que só iria gastar uns 10 mil reais naquela noite. Acontece que ele acabou no meio da história toda se envolvendo com uma moça. Para se ter uma ideia, a moça estava em Goiânia, ele pediu um helicóptero que trouxe ela, eles “ficaram” e ela depois voltou na mesma aeronave”, disse a fonte destacando a vida boemia do cantor Zé Felipe, filho do cantor Leonardo.

Para quem não sabe, recentemente Zé Felipe viu a vida dele exposta na mídia, depois que a ex noiva, Isabella Arantes, após o fim da relação, chegou a responder uma internauta e deixou claro que foi traída. Tudo aconteceu em resposta a uma seguidora que acusou a bailarina do Faustão de curtir a folia do Carnaval enquanto Zé Felipe trabalhava. Sem pensar duas vezes, a beldade destacou que isso era o mínimo que ela poderia fazer depois de ser tão chifrada.

RUMORES GAYS

Como se não bastasse, no meio de toda essa separação, surgiram boatos que o cantor Zé Felipe teria se envolvido com um rapaz e que esse seria o motivo da separação. O cantor fez um vídeo, ironizou os boatos e negou tudo. Para quem não acompanhou de perto essa história, um jornalista deu a entender que o cantor teria sido flagrado trancado com um rapaz em um quarto e que esse seria o motivo para o fim com Isabella Arantes.

Vale destacar que a própria bailarina do Faustão chegou a vir à público para negar as informações que a relação tenha terminado por conta de uma suposta “traída gay”. Ela pediu que as pessoas não acreditassem em tudo que era noticiado na imprensa.

VINGANÇA

Recentemente também contamos aqui no TV Foco, que Isabella Arantes publicou algumas fotos e deu o que falar. Bonita e mostrando que está com tudo, mesmo após a triste separação com Zé Felipe, filho de Leonardo, a beldade acabou sendo apontada em uma espécie de “vingança”. Isso porque, internautas disseram que a melhor forma dela se vingar era justamente mostrar que estava com tudo: “Cabelo ok, corpão ok, brota no bailão pro desespero do seu ex”, disse um brincando.

