O jornalista Silas Cavalcante, que faz o personagem “Palhaço Alegria”, anunciou na manhã desta sexta-feira (13), em frente a Câmara Municipal de Rio Branco, que é pré-candidato a vereador da capital.

Silas vem de família humildade e trabalhadora, e realizou muitos projetos sociais na região da Baixada da Sobral. Ele ganhou muito apoio por parte da comunidade e principalmente por pastores evangélicos.

Como Palhaço Alegria, gravou muitos vídeos denunciando e mostrando a triste realidade do dia a dia dos munícipes da capital. Sempre de forma bem humorada, o vídeo que mais têm acesso mostram ruas esburacadas. O segundo vídeo mais visualizado foi dentro de uma caixão na porta do cemitério, mostrando o sentimento dos acreanos com a falta de segurança.

O humorista afirma que nessa eleição vai colocar “fogo no parquinho”, e que vai trabalhar duro para que a sociedade se sinta feliz e realizada durante seu possível mandato.

Veja o vídeo: