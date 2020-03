Mais uma motocicleta foi recuperada na tarde desta quinta-feira (12), no Bairro Democracia (Mutirão), no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

A Polícia Militar do Acre, por meio do 4° Batalhão, recuperou a motocicleta de modelo Factor Yamaha de Placa NAE 4802, de cor Roxa, com restrição de roubo/furto. Os militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram em via pública dois homens empurrando o veículo, ao avistarem a guarnição que fazia rondas ostensivas, soltaram a moto e saíram correndo.

Foi feito um cerco policial na área e os policiais conseguiram prender os autores escondidos dentro de uma residência embaixo da cama. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois envolvidos e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para que se recebesse as medidas cabíveis.