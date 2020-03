Luiz Barbosa Carneiro, de 53 anos, morreu vítima de uma descarrega elétrica, na manhã desta quinta-feira (12). O fato aconteceu no Ramal Campo Alegre, zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Luiz estava em casa quando resolveu descer de dentro da residência para consertar a fiação que ligava uma bomba de puxar água do poço. Ao tentar arrumar os fios recebeu uma descarga elétrica e acabou morrendo.

O corpo foi encontrado sem vida horas depois do ocorrido, por uma pessoa da família que foi visitar a vítima, tendo em vista que Luiz morava sozinho.

Como o lugar é de difícil acesso, os agentes do Instituto Médico Legal (IML) e a perícia técnica conseguiram chegar no local pela parte da tarde, quando foram feitos os procedimentos técnicos e a remoção do corpo para a sede.