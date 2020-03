O famoso apresentador Raul Gil, da emissora de Silvio Santos, vive chamando a atenção dos internautas. Isso porque, o profissional do SBT é conhecido pelo seu jeito sincerão de ser, o que infelizmente, já lhe causou problemas com outras tantas celebridades. Quem acompanha o comunicador conhece bem o seu estilo. Entretanto, agora, o veterano da TV brasileira causou um alvoroço daqueles ao ser internado.

É, meus caros, pode ser difícil de acreditar, mas o comunicador precisou ser levado às pressas para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta última quarta-feira, 11 de março, para passar por uma endoscopia e chegou a realizar exames médicos para testar o coronavírus.

Apesar da preocupação, o herdeiro do apresentador do SBT contou que os resultados deram negativo. Segundo o diretor do Programa Raul Gil, o comunicador passa bem. Ao NaTelinha, o filho do profissional explicou a situação para evitar boatos de que seu pai poderia ter contraído o coronavírus.

“Ele foi pro Einstein. Ele fez uma endoscopia ok? E por sinal, a endoscopia que foi feita, foi por causa de um refluxo que ele tinha e aí o próprio médico falou hoje pra mim. Isso foi feito ontem e hoje já saiu o resultado dos exames e deu negativo”, garantiu. “Então quer dizer, ele não tem absolutamente nada, nem coronavírus, nem nada no estômago, nem nada. A saúde dele está ótima, graças a Deus”, completou.

Coronavírus no Brasil