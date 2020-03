As entidades se reuniram na manhã desta quinta-feira,12, para debater o evento em alusão a Semana Mundial de Conscientização do Autismo, que será realizado no próximo sábado, 21, na sede SESC Bosque. O evento será durante todo o dia, das 7h30min. até 16h00min.

A comissão organizadora estima a presença de 200 pessoas. Thaís Roma, gerente de saúde do SESC, e Israel Assem, coordenador de recreação da paraestatal, convidaram a Família Azul para debater o evento e novos parceiros foram agregados ao planejamento da ação por ambas as entidades.

Além do SESC, o Colégio Dom Bosco e Família Azul do Acre (AFAC), o Departamento de Ação Comunitária, Comunicação Social da SEJUSP, além do Corpo de Bombeiros Militar, Ministério Público Estadual (MPE) e Acadêmicos de cursos correlatos (Saúde, Educação e Assistência Social) também apoiarão o evento que será liderado pela Coordenação de Saúde do SESC.

Entre os serviços ofertados estão educação em saúde às famílias de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), pela equipe de psicologia do MPE e atendimento odontológico e de enfermagem gratuitamente aos beneficiários. Dois médicos deverão atender às famílias, inclusive para expedição de receitas médicas para aquisição de medicação de uso controlado, aos pacientes que já possuem laudo médico com o diagnóstico fechado em autismo.

Através de outros parceiros do “Sistema S” e da iniciativa privada, também terá gratuitamente serviços de maquiagem, massagem, corte de cabelo, massoterapia.O SESC oferecerá ainda um dia de lazer, com piscina, pula-pula, brinquedos infláveis.

“O 4 de abril será um grande dia para refletirmos que cada vez as instituições e as pessoas possam se voltar para esse movimento, levando em consideração que esse tema ainda gera muitas dúvidas à sociedade a aos próprios familiares de de pessoas com Transtorno do Espectro Autista), tendo em vista que percebemos a complexidade das histórias de cada um. Então será um momento de lazer, bem-estar, conhecimento e muita interação”, completou Thais Roma, coordenadora de saúde do Sesc.

A Família Azul e a Coordenação do Ensino Especial da SEE deverão previamente promover a capacitação da equipe que irá trabalhar no dia do evento. Abrahão Púpio, presidente da Família Azul e chefe de departamento na SEJUSP, disse que o evento promove inclusão e um dia especial de entretenimento e cidadania às famílias que tanto sofrem com o autismo e tantas outras comorbidades, associadas ou relacionadas ao TEA.

“Muitas famílias simplesmente não saem de casa, não têm vida social, porque os locais públicos ou privados não são adaptados para crianças, jovens e adultos não neurotípicos. Centenas de famílias foram desagregadas pelo flagelo do autismo, sendo muito comum vermos somente mães cuidando dos filhos, em situação de pobreza ou mesmo miséria. Nem sempre conseguem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS e/ou pensão alimentícia dos pais de seus filhos(as).”