Presidente viajou com Fabio Wajngarten, que está com coronavírus, para os Estados Unidos

O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quinta-feira (12) o teste para verificar se está infectado com coronavírus. Resultado deve sair na sexta-feira (13). Presidente passou a ser monitorado depois que foi confirmado a contaminação por coronavírus em Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência.

O ex-capitão esteve com o chefe da Secom em um evento em Miami, nos Estados Unidos. Durante a viagem, Wajngarten tomava café da manhã com o presidente em uma sala reservada. Nos Estados Unidos, o grupo que acompanhou Bolsonaro fazia deslocamentos em vans. Apenas o presidente seguia em carro separado.

Outros integrantes da comitiva que viajaram com Wajngarten também estão sendo chamados para fazer o exame, como os ministros Ernesto Araújo, Augusto Heleno e Bento Albuquerque.

Também viajaram os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC), além do assessor especial Filipe Martins, entre outros. Todos estão sendo monitorados. Wajngarten também teve contato direto com o presidente americano Donald Trump durante a viagem aos EUA.

De acordo com o médicos têm receio de que o presidente possa ser assintomático, ou seja estar infectado mas sem apresentar os sintomas. Até a conclusão do exame, a recomendação é o presidente permanecer no Palácio da Alvorada.