Durante sessão solene realizada nesta quinta-feira (12) em alusão ao Dia Mundial do Rim, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), manifestou apoio aos pacientes que enfrentam doenças renais crônicas no Estado. O parlamentar ressaltou a importância da celebração da data e dos esclarecimentos sobre doenças ligadas ao órgão.

“É com muita honra que recebemos vários profissionais de saúde nesta solenidade em alusão ao Dia do Rim, fruto de requerimento do deputado Sargento Cadmiel. Hoje, estão sendo realizadas ações em todo o mundo para divulgar a prevenção de doenças renais e o Poder Legislativo se une a essa corrente do bem, para que juntos possamos conscientizar a população a respeito desse tema”, destacou.

O progressista falou ainda da luta que o pai enfrenta diariamente para tratar a doença. Ele também se colocou à disposição para lutar por melhorias no atendimento de pessoas que enfrentam doenças renais no Estado.

“Conheço de perto o sofrimento dessas pessoas porque meu pai faz hemodiálise três vezes por semana, não é fácil. É um tratamento muito doloroso. Por isso, me coloco a disposição dessas pessoas, como presidente deste poder e como ser humano. Me comprometo ainda a levar as reivindicações de vocês ao secretário de Saúde do Estado. Os pacientes renais crônicos precisam de um atendimento de qualidade, um tratamento mais humanizado. Me junto a vocês nessa luta. Contem comigo”, enfatizou.

Além de deputados estaduais, a solenidade reuniu pacientes e especialistas que debateram a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença renal crônica.