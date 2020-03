O cantor Leonardo, famoso por todo o Brasil, por conta de suas músicas, não consegue esconder de ninguém o profundo vício que tem. É isso mesmo, por meio de seu Instagram, no qual acumula quase 9 milhões de seguidores, o cantor não faz a mínima questão de disfarçar nada.

Isso porque, o sertanejo vira e mexe posta vídeos ou fotos tomando a famosa “marvada”. O cantor Leonardo, não é de hoje, sempre gostou de beber muito. Os fãs do cantor sabem disso e vivem acompanhado a rotina do cantor regada a álcool com certa frequência. Por sinal, alguns fãs até tentam alertar o cantor: “Olha Leonardo você deveria beber menos”, disse uma na mais recente foto do cantor.

“Acho legal beber, mas daí, ser quase todos os dias, já acho bem preocupante”, disse mais uma. “Tem gente que bebe para fugir da realidade”, afirmou mais um. O fato é que apenas nas últimas semanas, apesar de fazer propagandas de cervejas, Leonardo apareceu bebendo algumas vezes em publicações no Instagram dele. “Você é um dos únicos imunes ao Corona Vírus. O álcool te protege 😂😂”, disse mais um.

Sertanejo não esconde paixão por bebida

“ Já pode ou tá cedo?!🤔🍻”, publicou o cantor, por exemplo, nesta última quarta-feira (11) por meio de seu Instagram. No vídeo, ele aparece com um saca rolhas abrindo uma garrafa. Quatro dias, antes o cantor surgiu novamente na companhia de amigos falando que era dia do detox com a turma do futevolei e também estava com a bebida na mão. Alguns dias antes, ele também havia surgido novamente com amigos e a famosa cachaça. Eita gente.

“E vc falou que ia maneirar na cachaça está semana 🤷🏻‍♂️😂 ! Segunda já pode ?”, disse mais um seguidor na ocasião para Leonardo.