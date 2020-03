A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou uma blitz educativa para orientar os motoristas sobre o combate do mosquito Aedes aegypti. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira, 12, na via Chico Mendes, em frente à Star Motos. Uma equipe de agentes de endemias abordou os condutores, com o apoio de agentes da RBTrans, para entregar folhetos educativos e repassar algumas sugestões para manter o mosquito longe das residências e evitar o aumento dos casos de dengue na cidade.

Um dos motoristas abordados foi Milton Valverde. Ele aprovou a ação promovida pela Semsa afirmando da necessidade de conscientização da população para reduzir a incidência de dengue na Capital. “Ações como essa da Prefeitura são fundamentais, pois, os casos em Rio Branco estão crescendo muito em todos os bairros”, afirmou Milton.



A coordenadora da Divisão de Endemias da Semsa, Eliana Pereira, concorda com Milton. Ela lembrou que o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti tem permanecido alto, embora não esteja ocorrendo, no momento, surto epidêmico.

“Nós temos uma infestação considerada alta, com uma população alta de mosquito, por isso que devemos intensificar as ações preventiva, mas nós temos um número de casos de dengue considerado baixo, o que nos tira dessa condição de epidemia do tipo que ocorreu no ano passado”, esclareceu Eliana.

O trabalho dos agentes de saúde continuam durante a semana, realizando dia D e plantão de visitas de casa em casa aos sábados, orientando sobre como se prevenir do Aedes aegypti.

Os dados colhidos pela Semsa indicam que as regiões com maior índice de infestação localizam-se na parte alta da cidade. Outras áreas que causam preocupação são a Estação Experimental, Conjunto Esperança e a região da Baixada do Sol, que tem um índice populacional alto e a concentração de 18 bairros.