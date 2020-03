A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizará, nos próximos trinta dias, atendimento na área de saúde aos ribeirinhos que residem às margens do Riozinho do Rôla e adjacências.

De acordo com a coordenadora do programa Saúde na Comunidade, Rejiane Almeida, todos os atendimentos prestados na Atenção Básica de Saúde serão levados pela Prefeitura aos moradores dessas regiões.

“Estaremos realizando consultas médicas, de enfermagem, exames de PCCU, testes rápidos de hepatites B, hepatite C, sífilis e HIV, vacinação imuno-biológica tanto para adultos como para crianças, reforço da vacinação contra o sarampo, atendimento odontológico, enfim, todos os atendimentos que são prestados pela rede de Atenção Básica prestados no Município”, explica a coordenadora.

Segundo Rejiane, também será realizada a vacinação de cães e gatos existentes nessas comunidades, bem como a distribuição gratuita de medicamentos à população ribeirinha. “Os moradores terão a comodidade de se consultar e já sair do consultório levando sua medicação”, enfatiza.

A equipe de 62 profissionais da Semsa iniciará o atendimento pela comunidade do Barro Alto, abrangerá as áreas dos igarapés Vai se Ver e Espalha e será finalizado no Seringal Macapá.

“Serão onze pontos de atendimento ao longo do Riozinho do Rôla”, explica Rejiane acrescentando que a SEMSA realizou um trabalho de logística muito grande nos dias que antecederam à partida da equipe do programa para os locais de atendimento.

Agradecimento

A coordenadora do Saúde na Comunidade fez questão de agradecer a todas as pessoas envolvidas na ação de atendimento aos ribeirinhos, bem como à prefeita Socorro Neri pelo apoio emprestado ao programa.

“É uma ação que envolve muito trabalho e dedicação, além da sensibilidade da prefeita para a situação das pessoas dessas comunidades distantes, que têm dificuldade de acesso aos serviços que estamos levando”, concluiu Rejiane.