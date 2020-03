O presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre, Beto Calixto, esteve na manhã desta quarta-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), juntamente com os agentes, para uma reunião com deputados estaduais.

Na reunião foram feitas várias reivindicações, entre elas, concurso público para a categoria, melhores condições de trabalho e o pagamento de uma dívida de cerca de 960 mil reais do governo com os policiais penais.

“Do jeito que está as coisas, não estamos mais aguentando, está inviável trabalhar nos presídios do Acre”, disse Calixto.

Veja o vídeo: