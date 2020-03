Dois homens foram presos pelo crime de homicídio, na tarde desta terça-feira (10). A prisão aconteceu no Bairro Sobral, em Rio Branco.

A Polícia Civil do Acre, por meio da DHPP, prendeu dois homens por envolvimento na morte de Marcos Antônio Oliveira da Silva. O crime ocorreu na madrugada do dia 8 de dezembro de 2019, na Rua Francisco José, Bairro Ayrton Senna. O corpo foi encontrado amarrado por populares na manhã seguinte, que acionaram a polícia e IML.

Após as investigações realizadas pela DHPP, foi possível identificar a motivação e o envolvimento de algumas pessoas na prática do delito. Eles estavam vivendo normalmente na região do bairro Sobral, porém, a Polícia Civil não mediu esforços angariando elementos de informação para representar pela prisão dos investigados.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos homens acusados, que foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes Defla, para os procedimentos cabíveis.