Os passageiros Maria da Conceição de Lima, 38 anos, Djalma Oliveira dos Santos, 21 anos, e um adolescente de 15 anos foram atingidos por um tiro de escopeta durante um arrastão em um ônibus, na noite desta quarta-feira (11), no Bairro Santo Afonso, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois criminosos invadiram o ônibus que faz a linha do Conjunto Habitacional Jacarandá e anunciaram o assalto. Um dos criminosos colocou uma arma de fogo na cabeça do motorista e recolheu o dinheiro do caixa, enquanto o comparsa, que também estava armado, pegava os pertences dos passageiros.

Enquanto os criminosos realizavam o arrastão, o passageiro Djalma resolveu reagir, mas um dos assaltantes percebeu e efetuou um disparo de escopeta, que acabou atingindo outras pessoas no interior do veículo. Djalma foi o primeiro atingido, levando um tiro na cabeça e outro na mão.

Além dele, o projetil também atingiu a passageira Maria da Conceição no tórax e de raspão nos seios. O adolescente também foi atingido pelo tiro, no pé. Após a ação, os criminosos desceram do veículo e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco, ambas em estado de saúde estável.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos assaltantes, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações desse caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os passageiros registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla).