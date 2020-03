O jovem Lyandro Silva Costa, 20 anos, foi preso por tráfico internacional de drogas, na manhã desta quarta-feira (11). A prisão aconteceu na rodovia AC-40, no entroncamento do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, um trabalho de investigação estava em curso, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao montar uma primeira barreira, a PRF não conseguiu conter o suspeito que vinha do município de Plácido de Castro em direção à capital, sendo necessário pedir reforço das polícias Militar e Civil que estavam na barreira no entroncamento do Quinari.

Ao chegar na barreira, Lyandro, que conduzia uma caminhonete modelo VW/Amarok, de placa QGA 4545, de Natal (RN), foi obrigado a parar o veículo. Na abordagem foi feita uma verificação no carro, onde foram encontrados cerca de 40 ‘tijolos’, somando aproximadamente 45 quilos de cloridrato de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Lyandro, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia civil de Senador Guiomard, para a realização dos procedimentos cabíveis.