Jorge Carlos Silva e Silva, 25 anos, foi ferido com um disparo acidental de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (10). O fato aconteceu no km 68 do Ramal dois Irmãos, acesso pela comunidade da Sibéria, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações de oficiais do Corpo de Bombeiros de Xapuri, que realizaram o restante, Jorge foi baleado numa caçada em uma área de mata. A espingarda calibre 20 do homem prendeu-se em vegetação da floresta e, quando foi puxada, acabou disparando de forma acidental contra o corpo do caçador.

Como o local era de difícil acesso, foi necessário o apoio de quadriciclos até os socorristas do Corpo de Bombeiros chegarem o local onde o rapaz estava.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhado para o Hospital de Xapuri no início da noite ainda desta terça-feira, com estado de saúde estável.