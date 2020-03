Leila Costa, mãe do jovem baleado durante uma tentativa de assalto em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, publicou um vídeo nas redes sociais do filho se desligando de uma facção criminosa a qual ele fazia parte.

O rapaz, identificado como Felipe, e um comparsa tentaram assaltar um comércio localizado na Vila Assis Brasil, na segunda-feira (9). Um policial à paisana que estava no local reagiu ao roubo e trocou tiros com a dupla. Felipe acabou sendo foi atingido por disparos nas costas e na mão.

Ele segue internado no Hospital Regional do Juruá, onde gravou o vídeo ao lado de um pastor evangélico, fazendo sinal positivo com as mãos para sua saída da facção criminosa, pois não está em condições de falar por estar entubado.

Ao publicar o vídeo, a mãe de Felipe pediu desculpas à sociedade por causa das ações do filho. Ela ainda disse que o rapaz estaria arrependido pelo que fez, por isso, saiu do crime organizado.

Veja o vídeo: