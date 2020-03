Se você está sem grana para dedetizar a casa, esse vídeo feito por uma dona de casa pode ensinar uma maneira mais econômica de fazê-lo. O ‘tutorial’, que já ultrapassou meio milhão de visualizações desde sua publicação no último domingo (8), mostra uma galinha colocada em cima de um rodo para comer as aranhas do teto da casa. Assista!

L3O @leodmsp A dona de casa brasileira provando que já está em 2080 quando coloca a galinha no rodo pra comer as aranhas do teto da casa e economizar na dedetização 66 mil Até o momento, o vídeo já teve mais de 10 mil retweets e 48 mil curtidas. Veja, a seguir, algumas das melhores reações.