Os exames de três pessoas que estavam com suspeita de coronavírus apresentaram resultado negativo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A informação foi divulgada na tarde desta terça (10).

Os casos suspeitos no Acre se referiam a duas jovens de 19 e 20 anos, estudantes de medicina na fronteira do estado com a Bolívia, e de uma profissional de Saúde em Cruzeiro do Sul, no interior.

De acordo com Andreas Stocker, gerente do Centro de Infectologia Charles Mérieux da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), com resultado negativo dos exames, o estado segue sem casos confirmados e nem notificados.

Ela ainda explica que, a partir de agora, não há a necessidade de esperar por novos exames do Instituto Evandro Chagas, procedimento que só aconteceria se os testes do laboratório Mérieux dessem positivos para a doença.