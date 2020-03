Como forma de homenagear as servidoras do Município pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Prefeitura de Rio Branco está promovendo ações de saúde e cidadania ao longo desta semana.

Depois de levar essas ações às servidoras lotadas no edifício-sede na segunda-feira, 9, nesta terça-feira, 10, foi a vez das servidoras lotadas na Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) serem beneficiadas com vários serviços prestados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e seus parceiros.

Desde o início desta manhã, até ao meio-dia, as servidoras tiveram à sua disposição serviços de agendamento de PCCU e mamografias, testes rápidos de doenças como sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e glicemia papilar, distribuição de preservativos, vacinação contra sarampo, tétano, hepatites, palestras e exercícios físicos laborais.

Valorização

O secretário municipal de Zeladoria da Cidade, Kellyton Carvalho, disse que as ações de saúde oferecidas pela Prefeitura é uma forma de valorizar as trabalhadoras.

“Hoje é um dia especial, oportunidade em que as nossas servidoras estão recebendo vários atendimentos. Esta é uma das formas que a prefeita Socorro Neri utiliza para valorizar as servidoras do Município, especialmente pela passagem do seu dia”, explicou.

Importância

Para a servidora Fátima Eneias de Deus, a ação de saúde oferecida pela Prefeitura se reveste da maior importância, pois possibilita o acesso a vários serviços aos quais as servidoras não têm condições de procurar no dia-a-dia.

“Estou muito feliz, pois hoje estou tendo oportunidade de ser atendida em vários tipos de serviços. Nosso dia-a-dia é muito corrido, o que impede que a gente procure atendimento nas unidades de saúde”, enfatizou a trabalhadora.

—