A Prefeitura de Rio Branco convocou mais 236 candidatos aprovados em concursos de 2016 e 2019, para vagas na Secretaria Municipal de Educação (Seme). A lista com os novos nomeados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 9.

Do concurso realizado em 2016 foram chamados professores da zona rural e urbana, merendeiras, assistentes de creche e escolar. Já do de 2019 são profissionais que vão ocupar as vagas de cuidador pessoal, professor e motorista.

Em fevereiro, a prefeita Socorro Neri deu posse a 676 servidores, fazendo com que Rio Branco seja a primeira capital brasileira a contar somente com servidores efetivos. Com essas novas admissões, sobe para 912 o número de contratados para atuar na educação da capital acreana.