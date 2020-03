Adevaldo da Luz Silva foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (10), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ele também seria um dos mandantes de um furto numa delegacia do município.

Após um minucioso trabalho de investigação, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul conseguiu prender o Adevaldo em flagrante. Com o acusado, a polícia ainda conseguiu apreender 5 trouxinha de pasta base de cocaína e cerca de 600 gramas de barrilha.

Já havia um mandado de prisão em aberto contra Adevaldo, pelo crime de tráfico de drogas, e por ele ser um dos mandantes de um furto na sede do Instituto de Criminalística de Cruzeiro do Sul, onde foram furtadas várias armas e diversas munições de vários calibres.