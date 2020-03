A Secretaria de Segurança Pública do Acre, através do 8° Batalhão da Polícia Militar, após diversas operações e cumprimento de diversos mandados de prisão, vem realizando um trabalho preventivo, mas também ostensivo para evitar que os crimes contra a vida voltem a ocorrer naquela cidade.

As constantes visitas as unidades de ensino do município visam buscar uma aproximação da polícia com a comunidade e assim promover uma cultura de paz e prevenção, tendo os jovens e adolescentes como o alvo principal dessas ações para o combate da violência